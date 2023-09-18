Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر "التاريخي الداعم" للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 03:50     الفئـة : دولــي
الرئيس الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر &quot;التاريخي الداعم&quot; للقضية الفلسطينية

نيويورك -أشاد الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس ,يوم الاثنين, بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية ) بموقف الجزائر "التاريخي الداعم" للقضية الفلسطينية .

وقال الرئيس الفلسطيني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , عشية انطلاق الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وتحدثنا في الشؤون العامة والخاصة وكذا القضية الفلسطينية ونحن نعرف موقف الجزائر التاريخي من هذه القضية " مضيفا في نفس الاطار أن " الجزائر تاريخيا ومنذ الأزل تؤيد الشعب الفلسطيني وتقف معه سواء  ظالما او مظلوما وهو شعار ترفعه وتطبقه الجزائر الى يومنا فهي تدعم الشعب الفلسطيني وتؤيده الى يومنا هذا " .

واضاف الرئيس الفلسطيني قائلا :"نؤكد اننا عندما نحتاج لأي شيء الا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني" .

للإشارة فقد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع ,أما عن الجانب الفلسطيني فقد حضر كل من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور .

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 10:00
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر "التاريخي الداعم" للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 03:50     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.19

مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل في أديس ابابا حول دور لجان المراجعة في الرقابة على مؤسسات…

23.09.19

طاقة شمسية: ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق من أجل بلوغ الطموحات الوطنية

23.09.19

طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

23.09.19

الدخول المدرسي بجنوب البلاد: وضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة

23.09.19

اتصالات الجزائر تطلق المنصة الرقمية "معلم" للدعم المدرسي

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.18

نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

23.09.18

منظمة الأمم المتحدة: الجزائر... صوت يجدر الانصات له

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره التركي

23.09.18

اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية…

23.09.18

البرازيل: المؤتمر الجهوي الثامن للحزب الاشتراكي يصادق على قرار يدعم الشعب الصحراوي وقضيته…