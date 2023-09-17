وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تكبد جنود الاحتلال, بقطاع المحبس, خسائر في الأرواح والمعدات

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس, مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, حسب ما افاد به البيان العسكري رقم 874 الصادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص),أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت مواقع تخندق جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها, امس السبت, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد وبمناطق تاذارورت و اكليبات العكاية والظبيعات.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يضيف البيان.