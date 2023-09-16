الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف مفقود في "درنة" الليبية

جنيف - كشفت منظمة الصحة العالمية يوم السبت, أن أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة "درنة" الليبية لا يزالون في عداد المفقودين جراء الفيضانات.

وقالت المنظمة, في بيان, أنها أرسلت 29 طنا من الإمدادات الطبية لتغطية احتياجات قرابة 250 ألف شخص في ليبيا, مضيفة أن "الإمدادات الصحية وصلت السبت إلى مدينة بنغازي الليبية".

وأكدت الصحة العالمية أن "المساعدات الصحية جاءت كاستجابة طارئة ومكثفة للفيضانات غير المسبوقة التي وقعت بالمناطق الشرقية في ليبيا في أعقاب العاصفة".

وتشمل الإمدادات الأدوية الأساسية ولوازم علاج الصدمات, وجراحات الطوارئ, والمعدات الطبية, إلى جانب أكياس جثث للنقل الآمن والكريم للمتوفى ودفنه.

يذكر أن الامم المتحدة قد اطلقت نداء عاجل, الخميس, لتوفير مساعدات بقيمة71.4 مليون دولار لآلاف الأشخاص المتضررين من الفيضانات في ليبيا.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, عبد الله باتيلي, قال إن ليبيا "لا يمكنها" مواجهة تداعيات الإعصار بمفردها, مضيفا أن "حجم خسائر وأضرار الإعصار يفوق ما يمكننا تخيله".

وفي 10 سبتمبر الجاري, اجتاح الإعصار عدة مناطق شرقي ليبيا, أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة, مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين, وفق ما أعلنته مصادر رسمية بالبلد.