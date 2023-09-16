وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع أوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجومات جديدة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية، أمس الجمعة، في بيانها العسكري رقم 873.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بأن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمناطق تاذارورت، اكليبات العكاية والظبيعات بقطاع أوسرد".

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت في وقت سابق هجماتها على مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاعات حوزة، المحبس وأوسرد، مستهدفة نقاط إنذار قوات العدو بتاركانت وأربيب الكاعة تواليا ومناطق أكويرة ولد أبلال وأكرارة الفرسيك وقاعدة العدو السابعة.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)"، يضيف ذات البيان.