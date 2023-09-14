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فيضانات ليبيا: انتشال 5 جثث من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 20:05     الفئـة : دولــي
فيضانات ليبيا: انتشال 5 جثث من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

الجزائر- تمكنت فرق الحماية المدنية المتواجدة بمدينة درنة الليبية, اليوم الخميس, من انتشال 5 جثث من تحت الردوم, في إطار مهمتهم التضامنية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد مؤخرا, حسبما علم لدى ذات المصالح.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, نسيم برناوي, في تصريح ل/وأج, أن "فرق الحماية المدنية التي توجهت إلى ليبيا الشقيقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت البلد مؤخرا, باشرت عملها فجر اليوم الخميس على مستوى مدينة درنة, أين تمكنت من انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض".

ويتعلق الأمر --مثلما أوضح السيد برناوي-- ب"ثلاث ضحايا من جنس ذكر وآخرين من جنس أنثى".

وأشار ذات المتحدث إلى أن "الظروف بالمدينة كارثية جراء ما خلفه إعصار دانيال من دمار", مضيفا بأن "فريق الإنقاذ الجزائري لديه كل الإمكانيات اللازمة لأجل عمليات البحث, سواء تحت الردوم أو في البرك المائية والأوحال", وأشار إلى أن "هذه الحصيلة تبقى أولية".

وكانت السلطات العليا للبلاد, قد أمرت بإيفاد فرق الحماية المدنية إلى ليبيا تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

ويتكون الفريق --حسب ذات المصالح-- من "113 عون حماية مدنية من مختلف الرتب والتخصصات, منها فرقة الغطاسين, الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث, فرقة إدارة العمليات, فرق البحث والإنقاذ, فرق سينوتقنية, فرق اللوجيستكية وأخصائيين نفسانيين كما تظم الفرقة عتاد خاص بالتدخل في الفيضانات".

يذكر أن الحصيلة المؤقتة لهذه السيول والفيضانات فاقت 5000 قتيل, فيما يبقى الآلاف في عداد المفقودين.

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فيضانات ليبيا: انتشال 5 جثث من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 20:05     الفئـة : دولــي   شارك

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