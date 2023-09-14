Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النزاع في الصحراء الغربية يظل مرشحا للمزيد من التعقيد بسبب استمرار تخلي اسبانيا عن مسؤوليتها القانونية

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 18:13     الفئـة : دولــي
النزاع في الصحراء الغربية يظل مرشحا للمزيد من التعقيد بسبب استمرار تخلي اسبانيا عن مسؤوليتها القانونية

جنيف - أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, أن النزاع في الصحراء الغربية يظل مرشحا للمزيد من التعقيد بسبب أخطاء إسبانيا في الماضي ثم إصرارها على مواصلة تغذية التوسع المغربي, كما جرى في الإنقلاب المفاجئ لموقف مدريد على إثر رسالة رئيس الوزراء, بيدرو سانشيز, لملك المغرب في مارس 2022.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), اليوم الخميس, ان الدبلوماسي الصحراوي أكد في مداخلة له خلال أشغال ندوة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان الأممي, أن "مسؤولية القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية (إسبانيا), لا تقتصر فقط على الإقليم الذي تخلت عن التزاماتها الدولية تجاهه بعد الإنسحاب دون تصفية الإستعمار وتنظيم استفتاء تقرير المصير الموعود سنة 1975, و إنما تجاه منطقة شمال إفريقيا برمتها شعوبا ودولا, التي وجدت علاقاتها البينية و استقرارها وفرصها في الإزدهار والإندماج الجهوية, مرهونة بسبب النزاع القائم في الصحراء الغربية".

و ابرز أبي بشراي البشير, في كلمته, "خطورة التغيير الحاصل في الموقف الإسباني, بالنظر لوضع مدريد وعلاقتها بالنزاع كقوة مديرة للإقليم", معتبرا انه تغيير "يتضمن انتهاكا قانونيا واضحا لسيادة الشعب الصحراوي والوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية, ومسعى سياسيا بائسا للإلتفاف على حق هذا الشعب في تقرير المصير, من خلال الإعراب عن دعم واضح لمقترح المغرب الهادف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتجاوز الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو".

و اغتنم السفير الصحراوي الفرصة, للإعراب باسم جبهة البوليساريو عن "تطلعها لأن تقوم الحكومة الإسبانية المقبلة, بغض النظر عمن سيترأسها, بمراجعة الموقف والإنصات لنبض الشارع الإسباني المتضامن مع القضية الصحراوية وتجاوز حالة الإقصاء الذاتي لنفسها من لعب أي دور في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بسبب انحيازها الفاضح لقوة الإحتلال".

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 21:11
كلـمات مفتـاحيــة :
النزاع في الصحراء الغربية يظل مرشحا للمزيد من التعقيد بسبب استمرار تخلي اسبانيا عن مسؤوليتها القانونية
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 18:13     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.15

الكأس الممتازة الافريقية 2023 : اتحاد الجزائر يفوز على الاهلي المصري (1-0) ويتوج باللقب…

23.09.15

السيدان كمال بداري وياسين وليد يمثلان رئيس الجمهورية في قمة "مجموعة 77+الصين" بهافانا

23.09.15

وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسي

23.09.15

المبادلات التجارية الجزائرية-التونسية: زيتوني يؤكد على ضرورة الانتقال بالتعاون الثنائي…

23.09.15

فيضانات ليبيا: انتشال 18 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.15

دعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للكشف عن الأسباب التي تعوق زيارة مكتبه إلى…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا