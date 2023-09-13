جنيف- نظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, ندوة حول مسؤولية إسبانيا والمجتمع الدولي إزاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, اجمع المشاركون خلالها على ضرورة إعادة الموقف الإسباني إلى الشرعية الدولية بغرض إطلاق المسار السياسي وتسهيل عملية تصفية الاستعمار في اخر مستعمرة افريقية.

و في هذا الصدد, أكد سفير زيمبابوي ورئيس المجموعة ستيوارت كومبرباخ, في مداخلته خلال هذه الندوة التي جاءت على هامش إشغال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انطلقت الاثنين الماضي,على مسؤولية المجتمع الدولي في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وعلى المسؤولية الخاصة للقوة الاستعمارية السابقة, إسبانيا, في هذا الاتجاه.

كما شدد على أن القانون الدولي على المحك وبأن الوقت قد حان للتخلص من ازدواجية المعايير وتسريع مسار الاستفتاء وضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

بدوره, استعرض البروفيسير فرانشيسكو كوريالي في مداخلته, الشق التاريخي والأنثروبولوجي حول التجربة الاستعمارية الإسبانية في الصحراء الغربية, وفشل مدريد في تصفية الاستعمار من الإقليم على عكس القوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى في المناطق التي احتلتها, مؤكدا أن "الشعب الصحراوي, في منتصف السبعينات كان جاهزا سياسيا واجتماعيا لممارسة حقه في تقرير المصير والذي كان سيؤدي حتما الى استقلال الاقليم".

من جهته, انتقد البروفيسور كارلوس پيان دوران بشدة الانقلاب الحاصل في موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز معتبرا أنه موقف غير شرعي, لا أخلاقي, يتعارض بصورة صارخة مع القانون الدولي والمواقف التقليدية للحكومات الإسبانية المتعاقبة.

و أوضح في هذا السياق, أن محتوى رسالة سانتشيز إلى الملك المغربي تعتبر خرقا حتى للأعراف الدبلوماسية ولواجب احترام الشعب الإسباني الذي اطلع على محتواها من القصر الملكي المغربي.

من جهته, شدد الأستاذ الجامعي والخبير القانوني الإسباني على ضرورة إعادة قطار الموقف الإسباني إلى سكة الشرعية الدولية في أسرع وقت ممكن لإطلاق المسار السياسي وتسهيل عملية تصفية الاستعمار.

بدورها, تطرقت النائب الإسبانية, تسلم عند لله إلى موقف الشعب الإسباني من القضية الصحراوية انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية التاريخية والقانونية لإسبانيا إزاء الشعب الصحراوي.

و اختتمت الندوة بمداخلة ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا, الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشرايا البشير, جدد من خلالها التعبير عن موقف الجبهة من الانزلاق المفاجئ لسانتشيز, مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي يتطلع إلى أن تقوم الحكومة الإسبانية القادمة لتصحيح الخطأ الجسيم في حق الشعب الصحراوي ولتطلعاته في الحرية والاستقلال.