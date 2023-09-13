انطلاق اشغال المؤتمر الاقليمي السادس لمراجعة برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ببيروت

بيروت- انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة اللبنانية بيروت, أشغال المؤتمر الاقليمي ال6 لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تحت شعار "التحديات والآفاق: عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013".

وتشارك الجزائر في هذا المؤتمر بوفد من البرلمان بغرفتيه إلى جانب ممثلين رفيعو المستوى عن الحكومات العربية وبرلمانيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية, حيث يتضمن جدول أعماله جلسات لتباحث مواضيع تتعلق بـ "استعراض التقارير الطوعية للدول العربية", "حقوق الإنسان والكرامة وتحقيق المساواة: الأولويات والتحديات والآفاق في المنطقة العربية" و"إنجازات السياسات السكانية: الروابط والمساهمات في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ويهدف هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة, إلى "توفير منبر مشترك للتفكير والنقاش وتمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان القاهرة لعام 2013".

وحذر وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان, هكتور حجار, بالمناسبة من "ضياع الأولويات وغياب الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ضمان تحقيق استقرار اجتماعي وكذا بعض التناقضات التي تؤثر على الضعفاء وتهدر فرصهم في التمتع بحياة كريمة ولائقة".

وحثت الأمينة التنفيذية للإسكوا, ورولا دتشي, من جهتها على "توفير بيئة تمنح للشباب والنساء والمسنين وذي الهمم والمهاجرين واللاجئين فرصا في تنمية مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية", مسلطة الضوء على أهمية بناء مجتمعات مرنة واقتصاديات قوية تواكب متطلبات العصر وتتكيف مع آثار تغير المناخ. كما شددت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإحداث التغيير المنشود.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان, نتاليا كانيم, إلى أن الاستثمار في صحة النساء والفتيات وفي تعليمهن وفي حقوقهن أساسا لتحقيق المساواة مما يدفع إلى التقدم داخل المجتمعات ويحفز الرخاء في المنطقة العربية.

ودعت بدورها الأمينة العامة المساعدة ورئيسة الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية, هيفاء أبو غزالة, إلى "ضرورة إدارة العلاقة بين السكان والتنمية بنجاح بغية تحقيق توازن متناغم وديناميكي في هذا المجال لتحسين نوعية حياة الفرد".

وشددت المديرة الاقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة للمنطقة العربية, فدوى باخدة, من جانبها, على أهمية التعاون من أجل إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع وعدم إهمال أحد عند السعي لتحقيق التنمية المستدامة, داعية الجهات الفاعلة على المستويين الدولي والوطني إلى تعزيز المسألة عبر توسيع نطاق الالتزامات العالمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية واستدامتها.