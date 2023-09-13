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ليبيا: عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن اعصار "دانيال" يتجاوز 6 آلاف قتيل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:07     الفئـة : دولــي
ليبيا: عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن اعصار &quot;دانيال&quot; يتجاوز 6 آلاف قتيل

بنغازي - أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية, سعد الدين عبد الوكيل, أن عدد ضحايا  الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية," تجاوز 6 آلاف قتيل".

وقال عبد الوكيل أن حصيلة الوفيات حتى صباح اليوم "تخطت 6 آلاف, والمفقودين بالآلاف", مضيفا أن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية, وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات, ومدينة /درنة/ سجلت العدد الأكبر, و رجح ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة".

وأوضح  المسؤول الليبي أن المستشفيات الحكومية في المناطق المتضررة "شبه معطلة, ونعمل الآن على تشغيل 10 مستشفيات موزعة على عدة مدن ومناطق , لكي يتم توفير الأطقم الطبية لها, وكذلك سيتم توزيع 20 مركزا لتوفير الرعاية الصحية ", مشيرا , إلى "تكليف المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقييم الوضع الوبائي داخل مدينة /درنة/,  لأن هناك حيوانات نفقت جراء الفيضانات, فضلا عن وجود جثث دخلت مرحلة التحلل".

و كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية, عبد الحميد الدبيبة, قد رحب أمس الثلاثاء بجميع الجهود الدولية لإغاثة المتضررين من اعصار "دانيال" المدمر الذي اجتاح الاحد الماضي شرق البلاد والفيضانات التي رافقته, معربا عن استعداد بلاده لتسهيل وصول جميع الفرق الإغاثية.

و اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" , يوم الأحد الماضي, عدة مناطق شرق ليبيا, أبرزها مدن (بنغازي والبيضاء والمرج),  بالإضافة إلى (سوسة), و (درنة).

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وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا نتيجة اعصار "دانيال", إلى 2300 قتيل وحوالي 7000 جريح, حسب ما أفاد به جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:23
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ليبيا: عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن اعصار "دانيال" يتجاوز 6 آلاف قتيل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 17:07     الفئـة : دولــي   شارك

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