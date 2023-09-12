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ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بشرق البلاد إلى أكثر من 2300 قتيل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:37     الفئـة : دولــي
ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بشرق البلاد إلى أكثر من 2300 قتيل

طرابلس - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا نتيجة عاصفة "دانيال", إلى 2300 قتيل وحوالي 7000 جريح, حسب ما أفاد به جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية, اليوم الثلاثاء.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ في بيان أن فرق الطوارئ تتابع الأوضاع في مدينة درنة ومختلف المدن الأخرى التي سجلت فقدان أكثر من 5000 شخص نتيجة الفيضانات.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان أنها أرسلت طائرة مساعدات غادرت مطار "معتيقة" من طرابلس متوجهة إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا وعلى متنها 14 طنا من الإمدادات الطارئة والتي تشمل الأدوية والمعدات الطبية و أكياس حفظ الجثامين, إلى جانب وفد من وزارة الصحة وفرق طبية, لدعم الخدمات الطبية بالمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وكانت العاصفة "دانيال" قد ضربت أول أمس الاحد مناطق شاسعة من شرق ليبيا, مما أدى إلى فيضانات كبيرة تسببت في دمار كبير في البنية التحتية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن أمس الاثنين منطقة شرق ليبيا, وخصوصا مدن درنة والبيضاء وشحات, "مناطق منكوبة", مناشدا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم العون والمساعدة لمواجهة تداعيات الفيضانات.

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ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بشرق البلاد إلى أكثر من 2300 قتيل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:37     الفئـة : دولــي   شارك

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