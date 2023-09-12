وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجومات جديدة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية، أمس الاثنين، في بيانها العسكري رقم 871.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا مواقع تمركز قوات العدو بمنطقتي أكليبات العكاية وجنوب أكليبات العكاية بقطاع أوسرد".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الأحد، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع البكاري وبمنطقة طارف المخنزة.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)"، يضيف ذات البيان.