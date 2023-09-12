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المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5530 جريحا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 08:37     الفئـة : دولــي

الرباط - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي إلى 2901 قتيل, فيما بلغ عدد الجرحى 5530, حسبما  نقلته وسائل اعلامية, اليوم الثلاثاء.

وقالت ذات المصادر نقلا عن بيان لوزارة الداخلية المغربية, اليوم الثلاثاء, إن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2901 شخص تم دفن 2884 منهم, فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530.

وبلغ عدد الوفيات بإقليم الحوز 1643 في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم التي ضربها الزلزال, وفقا للبيان الذي أشار إلى أن هذه الحصيلة تم تسجيلها حتى حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء أمس (الاثنين) بلغت 2862 قتيلا و2562 جريحا.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب مساء يوم الجمعة الماضي على عمق 18.5 كيلومتر بمنطقة تبعد 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 16:45
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المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5530 جريحا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 08:37     الفئـة : دولــي   شارك

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