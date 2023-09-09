Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي: ممثلة البرلمان الافريقي تدعو إلى الحفاظ على عوامل السلم

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:48     الفئـة : دولــي

الجزائر - دعت ممثلة البرلمان الإفريقي, بهجة العمالي, اليوم السبت بالعاصمة الأثيوبية أديسا أبابا, في ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الاتحاد الافريقي, إلى ضرورة الحفاظ على عوامل "السلم و الأمن" و تطوير "البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والنقل", حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسبة,-حسب ذات المصدر- أوضحت السيدة العمالي أن تحقيق أهداف التنمية المدرجة في أجندة 2063 مرتبط بشكل "وثيق" ب"الحفاظ" على عوامل السلم والأمن و"احترام" حقوق الشعوب في تقرير مصيرها, مشددة في آن واحد على ضرورة "تطوير البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والنقل" ك "شرط أساسي لتسهيل حركة البضائع وتنقل الأشخاص في القارة الإفريقية".

ولفتت في هذا الإطار, إلى "التجربة الاقتصادية الجزائرية" التي "بدأت تؤتي ثمارها في ظل نهج سياسي يدافع عن الشرعية الدولية ويساهم في مكافحة مختلف الآفات التي تهدد السلم على غرار الإرهاب", يشير ذات البيان.

ومن هذا المنطلق, حثت السيدة العمالي على "الالتزام بشكل جدي من أجل إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية مع ايلاء الأهمية المطلوبة لمنطقة التجارة الحرة" التي بإمكانها , على حد قولها, أن "تلعب دورا هاما في بلوغ الأهداف المسطرة في أجندة الاتحاد الإفريقي", مبرزة "جهود برلمان القارة في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي".

للإشارة, فقد شاركت السيدة العمالي في هذا الاجتماع بصفتها ممثلة للبرلمان الإفريقي كونها ترأس لجنة النقل والصناعة والبنى التحتية في هذه الهيئة, وفق بيان المجلس.

كلـمات مفتـاحيــة :
ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي: ممثلة البرلمان الافريقي تدعو إلى الحفاظ على عوامل السلم
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:48     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.09

السلام في مالي: سفير الجزائر بباماكو و وزير خارجية مالي يؤكدان مركزية اتفاق الجزائر

23.09.09

"هرمونيا التنوع" معرض تشكيلي برواق أحمد ورابح عسلة

23.09.09

جيدو/بطولة إفريقيا (فردي): ياسر بوعمار يتوج بذهبية وزن أقل من 100 كلغ

23.09.09

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لتيسمسيلت

23.09.09

فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

23.09.09

ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي: ممثلة البرلمان الافريقي…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.09

زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية

23.09.06

تاريخ الدخول الجامعي 2023-2024 سيكون يوم 23 سبتمبر

23.09.09

الجزائر تعرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي في ضحايا زلزال إقليم الحوز

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.04

سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي