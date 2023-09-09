ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي: ممثلة البرلمان الافريقي تدعو إلى الحفاظ على عوامل السلم

الجزائر - دعت ممثلة البرلمان الإفريقي, بهجة العمالي, اليوم السبت بالعاصمة الأثيوبية أديسا أبابا, في ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الاتحاد الافريقي, إلى ضرورة الحفاظ على عوامل "السلم و الأمن" و تطوير "البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والنقل", حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسبة,-حسب ذات المصدر- أوضحت السيدة العمالي أن تحقيق أهداف التنمية المدرجة في أجندة 2063 مرتبط بشكل "وثيق" ب"الحفاظ" على عوامل السلم والأمن و"احترام" حقوق الشعوب في تقرير مصيرها, مشددة في آن واحد على ضرورة "تطوير البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والنقل" ك "شرط أساسي لتسهيل حركة البضائع وتنقل الأشخاص في القارة الإفريقية".

ولفتت في هذا الإطار, إلى "التجربة الاقتصادية الجزائرية" التي "بدأت تؤتي ثمارها في ظل نهج سياسي يدافع عن الشرعية الدولية ويساهم في مكافحة مختلف الآفات التي تهدد السلم على غرار الإرهاب", يشير ذات البيان.

ومن هذا المنطلق, حثت السيدة العمالي على "الالتزام بشكل جدي من أجل إعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية مع ايلاء الأهمية المطلوبة لمنطقة التجارة الحرة" التي بإمكانها , على حد قولها, أن "تلعب دورا هاما في بلوغ الأهداف المسطرة في أجندة الاتحاد الإفريقي", مبرزة "جهود برلمان القارة في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي".

للإشارة, فقد شاركت السيدة العمالي في هذا الاجتماع بصفتها ممثلة للبرلمان الإفريقي كونها ترأس لجنة النقل والصناعة والبنى التحتية في هذه الهيئة, وفق بيان المجلس.