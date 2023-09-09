Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محادثات بين الرئيس الصحراوي والأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بنيويورك

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:36     الفئـة : دولــي
محادثات بين الرئيس الصحراوي والأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بنيويورك

نيويورك (الأمم المتحدة) - يجري الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, يوم الاثنين القادم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, وذلك في إطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والأمانة العامة للهيئة الاممية, حسب ما أفادت به اليوم السبت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ومن المقرر أن تتناول المحادثات "جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك, خاصة واقع و آفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وسبل بعثها, بما في ذلك تدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963, طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي", يضيف المصدر.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), سيدي محمد عمار, أن المحادثات التي ستجمع الأسبوع القادم بين رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام للأمم المتحدة, بحضور كبار المسؤولين الأمميين, "تأتي في إطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والأمانة العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة".

و أبرز سيدي محمد عمار أن للمحادثات "أهمية خاصة كونها ستعقد قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستكون قضية الصحراء الغربية ككل سنة حاضرة في جدول أعمالها, وفي المناقشة العامة على مستوى الجمعية العامة, ومداولات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار".

و أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن المحادثات المرتقبة بنيويورك "ستأتي أيضا عقب قيام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, بأول زيارة له للمناطق الصحراوية المحتلة, وما لتلك الزيارة من دلالات سياسية", مضيفا أنها كذلك "ستسبق انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر المقبل بخصوص تجديد ولاية المينورسو, في ضوء التقرير الذي سيرفعه الأمين العام إلى المجلس حول الوضع في الصحراء الغربية".

وكان أنطونيو غوتيريش قد أعاد التأكيد في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية المحتلة, المؤرخ في 27 يوليو 2023 والمقدم إلى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة, على أن مجلس الأمن الدولي يتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها "مسألة سلم و أمن".

و دعا غوتيريش في قراراته المتتالية إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو), ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره", بينما تتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, القضية الصحراوية باعتبارها "مسألة تصفية استعمار".

كلـمات مفتـاحيــة :
محادثات بين الرئيس الصحراوي والأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بنيويورك
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:36     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.09

السلام في مالي: سفير الجزائر بباماكو و وزير خارجية مالي يؤكدان مركزية اتفاق الجزائر

23.09.09

"هرمونيا التنوع" معرض تشكيلي برواق أحمد ورابح عسلة

23.09.09

جيدو/بطولة إفريقيا (فردي): ياسر بوعمار يتوج بذهبية وزن أقل من 100 كلغ

23.09.09

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لتيسمسيلت

23.09.09

فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

23.09.09

ختام اجتماع توطين استراتيجية المواد الخام في الإتحاد الإفريقي: ممثلة البرلمان الافريقي…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.09

زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية

23.09.06

تاريخ الدخول الجامعي 2023-2024 سيكون يوم 23 سبتمبر

23.09.09

الجزائر تعرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي في ضحايا زلزال إقليم الحوز

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.04

سوناطراك : طرح 471 عرض عمل بولاية إليزي