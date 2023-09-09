وجاء في البيان: "تتابع الجزائر ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وتتقدم بهذا المصاب الجلل, بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
الجزائر تعرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي في ضحايا زلزال إقليم الحوز
أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 12:01 الفئـة : دولــي
الجزائر - أعربت الجزائر, اليوم السبت, عن خالص تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة إلى السبت, إقليم الحوز, جنوب غربي مراكش, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
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