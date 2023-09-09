الجزائر تعرب عن خالص تعازيها للشعب المغربي في ضحايا زلزال إقليم الحوز

السلام في مالي: سفير الجزائر بباماكو و وزير خارجية مالي يؤكدان مركزية اتفاق الجزائر -

جيدو/بطولة إفريقيا (فردي): ياسر بوعمار يتوج بذهبية وزن أقل من 100 كلغ -

فوز الفنانة أسماء شيخ بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي -

الدورة الوطنية لكرة اليد سيدات سارة بابوهون بوهران: تتويج نادي الأبيار -

جمعية صحراوية تطلع دي ميستورا على مختلف انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الصحراويين وثرواتهم الطبيعية -

وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-الشيلي يشرع في زيارة الى جمهورية الشيلي -

دخول مدرسي: تواصل الحملة الوطنية لتنظيف وتجميل المؤسسات التربوية -

33 فيلما من الجزائر و 14 دولة مشاركة في الأيام السينماتوغرفية لبجاية -

التسوية السلمية للأزمات مبدأ ثابت بالنسبة للجزائر -

عطاف يلتقي ببودابست بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في المجر -

قسنطينة: دخول حيز الخدمة للنفق الأرضي المروري لمدينة الخروب -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد للبليدة -

حملة وطنية لنظافة المحيط المدرسي: حملات واسعة بالمؤسسات التربوية بولايات غرب البلاد -

يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول الرياضة الجامعية .. واقع وآفاق -

التنسيق جاري مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الوطنية التي تعاني من مشاكل داخلية -

محادثات بين الرئيس الصحراوي والأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بنيويورك -

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: نحو تكثيف البحوث العلمية مع مؤسسات عالمية -

زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبومرداس -