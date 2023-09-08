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الصحراء الغربية: واشنطن تجدد التأكيد على دعمها الكامل لجهود ستافان دي ميستورا

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 16:18     الفئـة : دولــي
الصحراء الغربية: واشنطن تجدد التأكيد على دعمها الكامل لجهود ستافان دي ميستورا

الرباط - جدد نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، الذي يقوم بجولة في شمال أفريقيا، يوم أمس الخميس، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمسار السياسي للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من اجل التوصل إلى حل سياسي دائم للقضية الصحراوية.

وجدد السيد هاريس التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، مشددا على أهمية التعاون معه "بروح واقعية وتوافق، في الوقت الذي يكثف فيه هذا الأخير جهوده للتوصل إلى حل سياسي دائم للصحراء الغربية".

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وخلال زيارة العمل التي اداها إلى الجزائر يوم 3 سبتمبر الفارط، استقبل جوشوا هاريس من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان.

واستعرض الطرفان سبل و آفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، علاوة على مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، لا سيما الأزمة في النيجر.

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الصحراء الغربية: واشنطن تجدد التأكيد على دعمها الكامل لجهود ستافان دي ميستورا
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 16:18     الفئـة : دولــي   شارك

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