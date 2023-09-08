الصحراء الغربية: واشنطن تجدد التأكيد على دعمها الكامل لجهود ستافان دي ميستورا

وجدد السيد هاريس التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، مشددا على أهمية التعاون معه "بروح واقعية وتوافق، في الوقت الذي يكثف فيه هذا الأخير جهوده للتوصل إلى حل سياسي دائم للصحراء الغربية".
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وخلال زيارة العمل التي اداها إلى الجزائر يوم 3 سبتمبر الفارط، استقبل جوشوا هاريس من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان.
واستعرض الطرفان سبل و آفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، علاوة على مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، لا سيما الأزمة في النيجر.