منظمات صحراوية بالداخلة المحتلة تؤكد على حق الشعب الصحراوي في الاستقلال

مدينة الداخلة ( الأراضي الصحراوية المحتلة) - التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أمس الخميس، مع ممثلين عن جمعيات حقوقية صحراوية، اطلعوه على تصاعد وتيرة القمع المغربي بحق المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة وأكدوا له على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وكان دي ميستورا قد وصل مساء الاربعاء الى مدينة الداخلة المحتلة، قادما إليها من مدينة العيون المحتلة، التي استقبله الصحراويون فيها بمظاهرات سلمية تعرضت الى قمع وحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية.

وقال رئيس المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب في مدينة الداخلة المحتلة، المامي أعمر سالم، في بيان له، أنه التقى وممثلين آخرين عن جمعيات صحراوية بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري، لأكثر من ساعة من الزمن، حيث تم التطرق الى مستجدات القضية الصحراوية و تمسك الشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

أما في شق الحقوق المدنية والسياسية، يضيف البيان، "تم التركيز على أشكال الحرمان من ممارسة الحريات الفردية والجماعية، من تعبير وتظاهر وتجمع وتأسيس جمعيات، وتغول أجهزة ومؤسسات دولة الاحتلال المغربي في تعاملها بأقسى أشكال القمع ضد الصحراويين ومنعهم من التعبير الحر"، مبرزا "اعتقال سلطات الاحتلال للعشرات من أبناء مدينة الداخلة المحتلة، و القتل خارج القانون الذي طال المناضل والمعتقل السياسي الصحراوي حسنا الوالي، والاختفاء القصري للحبيب أقريشي ثم تلفيق التهم وسياسية الترهيب".

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشفت الجمعيات الصحراوية للمبعوث الاممي، وفق البيان، عن "استراتيجية الاحتلال المغربي في المدينة من خلال مشاريع اقتصادية لمستثمرين مغاربة ودول ومنظمات تستهدف توريطهم في الصراع السياسي وتشجيع الاستيطان وتذويب الوجود الصحراوي، بغمر هويته وسلبه كل شروط البقاء".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، قد حل الاثنين الماضي 4 سبتمبر الجاري بمدينة العيون المحتلة، في زيارة هي الأولى من نوعها الى الاقليم المحتل، منذ توليه منصبه منذ نحو عامين، في إطار إعداد التقرير الذي سيرفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل.

والتقى الثلاثاء الماضي بمنظمات حقوقية ووسائل اعلام صحراوية أطلعته على انتهاكات المغرب الجسيمة لحقوق الانسان وأكدت له تمسكها بالحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وفي السياق، أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، في تصريحات صحفية، أن مشاهدة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لقمع المتظاهرين من قبل المغرب خلال تواجده بالعيون المحتلة، رسالة مفادها أن" النزاع لا زال قائما بالصحراء الغربية".

وشدد أبي بشراي البشير على أن مظاهرات الشعب الصحراوي بالعيون المحتلة تشكل "دليلا آخر قاطعا على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في الحرية والاستقلال و استعداده للتضحية من أجل ذلك".