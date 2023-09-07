الرئيس غالي : الشعب الصحراوي ماض في نضاله حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية

ولاية بوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, اليوم الخميس, أن الشعب الصحراوي ماض في نضاله حتى يحقق أهدافه في الحرية و استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.

الرئيس غالي, وفي كلمته خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني -نقلتها وكالة الانباء الصحراوية (واص)- قال: "إن رسالة شعبنا هي أنه ماضي على عهد الشهداء, ولا شيء سيردعه, بأجيال اليوم وأجيال الغد, في كفاحه العادل بكل السبل المشروعة, حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني".

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وفي السياق ذاته, عبر الرئيس الصحراوي عن إدانته للممارسات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي بحق الصحراويين والتي تجري في وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), وأثناء زيارة المبعوث الشخصي الأممي, ستافان دي ميستورا, للأراضي المحتلة.

ودعا بالمناسبة, مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, وتمكين "المينورسو" من تنفيذ مأموريتها التي كلفها بها بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991 لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

في ختام أشغال الندوة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني, اكد السيد غالي على انه "وفي ظرف وجيز, تحولت مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة إلى نموذج متميز في كامل المنطقة, وتحقق تطور سريع ومضطرد في مجالات عديدة, في مقدمتها التعليم والتربية, في ظل واقع وظروف استثنائية".

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ولم يقتصر الأمر - يضيف الرئيس غالي - "على الأطفال الذين سرعان ما تحولوا إلى تلاميذ وطلبة ثم إلى آلاف الإطارات والكفاءات من الخريجين من المعاهد والجامعات, في شتى الاختصاصات, بل شمل كل فئات المجتمع, ما جسدته حملات محو الأمية والتثقيف الشعبي".