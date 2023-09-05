الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت مدفعية قوات الاحتلال المغربي بمنطقة كلب النص قطاع اوسرد.
وكانت مفارز متقدمة من عناصر جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الاثنين على مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد اسطيلة ول بواكرين وتاذارورت.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي " تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي)، وفق بيان الوزارة.