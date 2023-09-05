الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يقمع وقفة احتجاجية سلمية بالعيون المحتلة تزامنا مع زيارة دي ميستورا

العيون المحتلة - قمعت قوات الاحتلال المغربي وقفة احتجاجية سلمية نظمتها مساء امس الاثنين جمعيات حقوقية صحراوية بالعيون المحتلة للمطالبة بالحق في الاستقلال وتقرير المصير, تزامنا مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, للمناطق الصحراوية المحتلة.

ونقلت وسائل اعلام صحراوية عن مصادر حقوقية محلية قولها إن سلطات الاحتلال "استعملت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي, للمطالبة برحيل الاحتلال المغربي وضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال".

وقد أدى التدخل العنيف إلى إصابة مواطنين صحراويين بجروح متفاوتة الخطورة ومطاردة المتظاهرين في مختلف شوارع و أزقة المدينة. كما قامت قوات الاحتلال بضرب وسحل النساء, والإعتداء لفظيا على المتظاهرين ب"استعمال عبارات عنصرية تنم عن الحقد والكراهية", حسب وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وفي سياق سلسلة اعتداءاتها ضد الناشطين والمواطنين الصحراويين, عنفت عناصر من قوات الاحتلال المغربي بزي مدني ورسمي ناشطات صحراويات كن يحملن اعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, و اعتدت بوحشية على الناشطة والمعتقلة السياسية الصحراوية السابقة محفوظة بمبا لفقير التي كانت تقوم بتوزيع المناشير ورفع الأعلام الوطنية, حيث أغمي عليها وتم نقلها مع مجموعة من الناشطات الصحراويات الى المستشفى, تقول "واص".

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من جهته, وثق موقع "ايكيب ميديا" الصحراوي صورا و أشرطة فيديو تظهر مشاهد من الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال المغربي على المتظاهرين الصحراويين وتمشيطها لشارع "السمارة" الذي كان مسرحا للاحتجاج, وذلك من أجل ابعاد المواطنين ومنعهم من المشاركة في مظاهرات تطالب بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير.

كما تظهر عدة فيديوهات التي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ضرب وسحل الناشطات الصحراويات والمدافعات عن حقوق الانسان, الواعرة خيا ومريم دمبر ومحفوظة بمبا لفقير, والاعلامية الصالحة بوتنكيزة, وهن يصرخن, الى جانب الاعتداء على ثلاث نشطاء صحراويين بارزين, هم عبد الرحمان زيو, رئيس الرابطة الصحراوية لحماية السجناء, وعضو مكتبها حسنة ادويهي, و لعروسي تاكلبوت, لما حاولوا المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية.

وقد تعرضوا للإهانة والعنف الجسدي على أيدي عناصر من شرطة الاحتلال و وحدات شبه عسكرية.

وفي سياق السياسة القمعية الممنهجة ضد النشطاء الصحراويين, لا يزال عدد كبير منهم يخضع للحصار الشديد والمراقبة اللصيقة من طرف عناصر الاستعلامات المغربية, لمنعهم من الاقتراب والتحدث الى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

كما نشر الموقع الصحراوي المذكور فيديو يوثق نشر سلطات الاحتلال لتعزيزات عسكرية وشبه عسكرية ووحدات من الشرطة والقوات المساعدة في كل انحاء العيون المحتلة لمواجهة المظاهرات السلمية التي دعت اليها فعاليات حقوقية صحراوية.

وشوهدت سيارات تابعة لجيش الاحتلال وأخرى لقوات الشرطة بما فيها شاحنات خراطيم المياه, وهي تتمركز وسط المدينة, فيما شوهدت قوات أخرى وهي تنتشر في شارع "السمارة".

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, قد حل يوم أمس الاثنين بالعيون المحتلة في زيارة الى الصحراء الغربية.

و أوضح بيان لمنظمة الامم المتحدة أن دي ميستورا "يتطلع بعد ذلك للقيام بزيارات الى المنطقة وعقد اجتماعات مع جميع الاطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام (انطونيو غوتيريش) بمجلس الامن الدولي في شهر أكتوبر".

كما اضاف البيان ان "المبعوث الشخصي يأمل في ان يعمق اكثر المشاورات مع جميع الاطراف المعنية حول افاق احراز تقدم بناء للمسار السياسي بالصحراء الغربية خلال هذه الالتزامات الإقليمية".

وفي ظل قيام دولة الاحتلال بتشديد حصارها العسكري المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة ونشر المزيد من قواتها الأمنية والبوليسية في عدة مدن صحراوية تحسبا لزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, حملت وزارة الاعلام الصحراوية, المغرب كامل المسؤولية عما قد يقدم عليه من حملات قمع وتصعيد جديدة خلال تواجد دي ميستورا, داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين العزل.