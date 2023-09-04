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زيارة دي ميستورا للمناطق الصحراوية المحتلة تنسجم مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الإقليم

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 22:56     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكدت وزارة الاعلام الصحراوية ان زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, للمناطق الصحراوية المحتلة, ابتداء من اليوم الاثنين, "يجب أن تكون حدثا طبيعيا لكونه ينسجم مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الإقليم وشعبه وكذلك مهام ودور المبعوث الشخصي للأمين العام".

وأكدت الوزارة في بيان لها على أن هذه الزيارة "لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها, وإنما يجب أن تشكل فرصة حقيقية له للاطلاع المباشر وغير المقيد على سجل القمع والحصار, وخاصة المفروض على مدينتي العيون والداخلة المحتلتين".

وفي ظل قيام دولة الاحتلال بتشديد حصارها العسكري المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة ونشر المزيد من قواتها الأمنية والبوليسية في عدة مدن صحراوية تحسبا لزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, حملت الوزارة, المغرب كامل المسؤولية عما قد يقدم عليه من حملات قمع وتصعيد جديدة خلال تواجد دي ميستورا, داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين العزل.

يشار الى ان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, وصل في وقت سابق اليوم إلى الصحراء الغربية, في أول زيارة له للتعرف مباشرة على الوضع على الأرض في المناطق الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

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زيارة دي ميستورا للمناطق الصحراوية المحتلة تنسجم مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الإقليم
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 22:56     الفئـة : دولــي   شارك

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