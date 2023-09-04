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ستافان دي ميستورا يشرع في زيارة الى الصحراء الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 20:21     الفئـة : دولــي
ستافان دي ميستورا يشرع في زيارة الى الصحراء الغربية المحتلة

نيويورك (الأمم المتحدة)- حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, اليوم الاثنين بالعيون المحتلة في زيارة الى الصحراء الغربية, حسبما افاد به بيان لمنظمة الامم المتحدة.

و أوضح ذات المصدر, انه "يتطلع بعد ذلك للقيام بزيارات الى المنطقة و عقد اجتماعات مع جميع الاطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام (انطونيو غوتيريش) بمجلس الامن الدولي في شهر أكتوبر".

كما اضاف البيان, ان "المبعوث الشخصي يأمل في ان يعمق اكثر المشاورات مع جميع الاطراف المعنية حول افاق احراز تقدم بناء للمسار السياسي بالصحراء الغربية خلال هذه الالتزامات الإقليمية".

و يعتزم المبعوث الشخصي -يضيف المصدر-, "تقديم تقارير عن زياراته و التزاماته للأمين العام الاممي و كذا لمجلس الامن في شهر أكتوبر المقبل".

و يتعلق الامر بالزيارة الثالثة التي يقوم بها ستافان دي ميستورا منذ تعيينه في اكتوبر 2021, بعد تلك التي قام بها في يناير و يوليو 2022 الى المغرب, و مخيمات اللاجئين الصحراويين, حيث التقى بعديد المسؤولين في جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, و الى موريتانيا و الجزائر البلدين الجارين و الملاحظين.

و لم يتمكن ابدا من قبل من زيارة الأراضي المحتلة, بسبب رفض المحتل المغربي.

و تبقى مهمته صعبة و معقدة, بسبب المماطلات و المناورات المغربية لمنعه من ايجاد حل لآخر مستعمرة في افريقيا, و وضع حد لاحتلالها و تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.

آخر تعديل على الإثنين, 04 سبتمبر 2023 22:59
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ستافان دي ميستورا يشرع في زيارة الى الصحراء الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 20:21     الفئـة : دولــي   شارك

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