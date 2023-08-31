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الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:59     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الخميس, مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 864.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان, ان جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذ اليوم قصفا ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد, "مخلفا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات", مبينة أنه تم استهداف مقر قيادة فيلق قوات الاحتلال الاول, شمال أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من نهار امس الاربعاء, مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع البكاري وبمناطق حفرة اشياف و تنيليك.

و اشار البيان الى "توالي هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

آخر تعديل على الخميس, 31 أوت 2023 19:58
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الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:59     الفئـة : دولــي   شارك

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