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الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال بقطاع البكاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 20:16     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال بقطاع البكاري

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - قصفت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الأربعاء, مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري, حسبما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 863 .

وأوضح البيان , أن وحدات جيش التحرير الشعبي , استهدفت تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة حفرة اشياف بقطاع البكاري, فيما استهدفت تشكيلات أخرى من الجيش الصحراوي قوات دعم واسناد الاحتلال المتمركزة خلف فيلق قوات الاحتلال السابع والستين بذات المنطقة .

وأضاف بيان الوزارة -وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) , أن مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت رادار الاحتلال بمنطقة تنيليك بقطاع البكاري عدة مرات.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق العرية.

وأشار البيان العسكري , الى توالي هجمات الجيش الصحراوي , مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

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الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال بقطاع البكاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 20:16     الفئـة : دولــي   شارك

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