وزيرا خارجية فلسطين وطاجيكستان يفتتحان مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة دوشنبيه

دوشنبيه- افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي, ونظيره من طاجيكستان, سراج الدين مهر الدين, سفارة دولة فلسطين في العاصمة الطاجيكية, دوشنبيه, حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء.

و شدد الوزيران في كلمة بالمناسبة, على أهمية وجود سفارة دولة فلسطين في طاجيكستان, "وما يعكسه افتتاح السفارة الفلسطينية من تنفيذ لتعليمات وتوجيهات قيادتي البلدين, والترجمة الفعلية لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين والشعبين".

و أكد الوزيران القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على هذه العلاقة المتميزة وتعميقها والارتقاء بها الى أعلى المستويات, لتشمل مجالات تعاون جديدة تم الاتفاق على التقدم بها في المستقبل القريب.

وحضر مراسم الافتتاح, أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جمهورية طاجيكستان وكبار المسؤولين في الحكومة الطاجيكية, ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني.