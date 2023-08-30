Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرا خارجية فلسطين وطاجيكستان يفتتحان مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة دوشنبيه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 18:55     الفئـة : دولــي

دوشنبيه- افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي, ونظيره من طاجيكستان, سراج الدين مهر الدين, سفارة دولة فلسطين في العاصمة الطاجيكية, دوشنبيه, حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء.

و شدد الوزيران في كلمة بالمناسبة, على أهمية وجود سفارة دولة فلسطين في طاجيكستان, "وما يعكسه افتتاح السفارة الفلسطينية من تنفيذ لتعليمات وتوجيهات قيادتي البلدين, والترجمة الفعلية لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين والشعبين".

و أكد الوزيران القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على هذه العلاقة المتميزة وتعميقها والارتقاء بها الى أعلى المستويات, لتشمل مجالات تعاون جديدة تم الاتفاق على التقدم بها في المستقبل القريب.

وحضر مراسم الافتتاح, أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى جمهورية طاجيكستان وكبار المسؤولين في الحكومة الطاجيكية, ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرا خارجية فلسطين وطاجيكستان يفتتحان مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة دوشنبيه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 18:55     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.31

الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

23.08.31

إعادة فتح منصة "بروغرس" للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس…

23.08.31

حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة…

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.08.28

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

23.08.30

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

23.08.28

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

23.08.28

خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

23.08.29

رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر