صندوق الأمم المتحدة للسكان: دعم وإشراك الإعلام لمرافقة والمرافعة من اجل تحقيق برنامج عمل الصندوق بالمنطقة العربية

الجزائر - أكدت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية، ليلى باكر اليوم الخميس، على ضرورة دعم دور الاعلام من اجل تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية بشأن إعلان القاهرة 2013 المتعلق بالمنطقة العربية وذلك مع آفاق 2030 .

وأوضحت ذات المسؤولة الأممية خلال مائدة مستديرة إقليمية عن طريق تقنية التحاور عن بعد تتعلق بمناقشة إعلامية حول المؤتمر الدولي للسكان شارك فيها 52 صحفيا من مختلف الدول العربية أن "اشراك الإعلام يمكن أن يلعب دورا هاما في المرافقة والمرافعة من اجل تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المتعلق بالمنطقة سيما إعلان القاهرة لسنة 2013 وذلك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030".

وبهذه المناسبة أعلنت نفس المسؤولة عن استحداث تحالف إعلامي عربي يهدف-كما قالت- الى تعزيز الوعي بالمنطقة العربية واشراكه في شرح قرارات الحكومات المتعلقة بتطبيق 15 مبدأ ارشاديا حول برنامج صندوق الامم المتحدة للسكان لهذه المنطقة مذكرة بأنه "لا يمكن تحقيق اهداف التنمية المستدامة بدون تحقيق برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية".

وأشارت السيدة باكر الى التحديات التي لا زالت تواجه بعض الدول العربية في تطبيق هذا البرنامج من بينها التغيرات الديموغرافية والمناخية ونزوح الاشخاص إلى جانب حقوق المرأة والفتيات سيما ما تعلق منها بالصحة الانجابية والتخفيض من نسبة وفيات الامهات الحوامل مع الاخذ بعين الاعتبار مشاركة الشباب في تحقيق اهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030.

فبالنسبة للجزائر فيما يتعلق بتطبيق هذا البرنامج فقد التزمت الدولة بتوفير صحة انجابية شاملة سيما تقليص نسبة وفيات الامهات الحوامل التي يمكن تفاديها

وكذا وفيات الأطفال حديثي الولادة وذلك مع آفاق 2030 ببلوغ 20 وفاة لكل 100 الف ولادة حية مع العلم بان هذه الاخيرة قد انتقلت من57.7 خلال سنة 2016 الى 48.5 خلال سنة 2019.

كما التزمت الجزائر بتلبية كافة الاحتيجات في مجال التنظيم العائلي مع اعطاء اهمية قصوى للبرامج المخصصة للشباب من اجل تحقيق العائد الديموغرافي .

يذكر ان وزارة الصحة بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان قد نظمت ورشتان تكوينيتان لفائدة الصحفيين الاولى في 15 سبتمبر 2022 تتعلق بالتزام الجزائر بتخفيض من نسبة وفيات الامهات الحوامل التي يمكن تفاديها والثانية خلال 10 نوفمبر من نفس السنة وتتعلق بتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال التنظيم العائلي.