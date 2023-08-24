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القتال في السودان أجبر أكثر من 200 ألف شخص على العبور إلى جنوب السودان منذ أبريل

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 13:04     الفئـة : دولــي
القتال في السودان أجبر أكثر من 200 ألف شخص على العبور إلى جنوب السودان منذ أبريل

جوبا - قالت الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة إن الإشتباكات التي إندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان أجبرت 202263 شخصا على العبور إلى جنوب السودان.

و ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنه "حتى 31 يوليو، تم تسجيل عبور حوالي 202263 شخصا من السودان إلى جنوب السودان منذ اندلاع القتال في 15 أبريل".

و أفاد المكتب أن العائدين لا يزالون يصلون إلى مناطقهم الأصلية أو التي تم نقلهم إليها في جنوب السودان، حيث عانى الكثير منهم من النزوح والصراع الطائفي والمخاطر والتعرض للأمراض وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام الأمن الغذائي وفقدان سبل العيش.

و أشار التقرير إلى أن الاحتياجات الإنسانية في جنوب السودان استمرت في الزيادة في يوليو، مدفوعة بالصدمات المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وتفشي الأمراض والصدمة المناخية والتدهور الاقتصادي.

و قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن "شدة الأمطار جعلت الوصول الفعلي صعبا على العاملين في المجال الإنساني لإغاثة المتضررين بالمعونات الإنسانية ونقل العائدين إلى وجهاتهم النهائية حيث أصبحت الطرق غير سالكة".

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 13:10
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القتال في السودان أجبر أكثر من 200 ألف شخص على العبور إلى جنوب السودان منذ أبريل
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 13:04     الفئـة : دولــي   شارك

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