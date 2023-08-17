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وحدات جيش التحرير الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 20:26     الفئـة : دولــي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المتمركزة بقطاعي حوزة والمحبس, مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات, حسب ما افاد به البيان العسكري رقم 855 الصادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و ابرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), "أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي  الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة, فيما ركزت تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعب الصحراوي هجماتها على تخندقات قوات العدو بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الاربعاء, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة وبمنطقة روس ديرت.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار(الجدار الرملي)", يضيف البيان.

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وحدات جيش التحرير الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 20:26     الفئـة : دولــي   شارك

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