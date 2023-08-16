وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بمنطقة روس ديرت بقطاع حوزة".
و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها ,امس الثلاثاء, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والمحبس وبمناطق أكرارة الشديدة أكويرة ول أبلال سبخة تنوشاد ولعكد.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار(الجدار الرملي)", يضيف البيان.