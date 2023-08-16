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وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:55     الفئـة : دولــي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت جحور ومواقع تخندق قوات الإحتلال المتمركزة بقطاع حوزة، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 854 الصادر يوم الأربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بمنطقة روس ديرت بقطاع حوزة".

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها ,امس الثلاثاء, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي الفرسية والمحبس وبمناطق أكرارة الشديدة أكويرة ول أبلال سبخة تنوشاد ولعكد.

و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار(الجدار الرملي)", يضيف البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أوت 2023 20:06
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وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:55     الفئـة : دولــي   شارك

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