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الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يحصل على العضوية في هيئة الجبهة المتحدة لمناهضة الإمبريالية والفاشية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:07     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ - حصل الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية على العضوية الكاملة في هيئة الجبهة المتحدة لمناهضة الإمبريالية والفاشية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، يوم الأربعاء.

و يأتي الحصول على هذه العضوية في إطار الحملة التي يقودها الاتحاد من أيجاد صوت جديد يتم عبره التعريف بالقضية الصحراوية العادلة وتسليط الضوء على الكفاح العادل للشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي.

و يعمل الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية على توسيع رقعة التضامن الإقليمي والدولي, من خلال شراكات التعاون والتضامن التي تربط الاتحاد مع تنظيمات نسوية دولية وإقليمية, يسعى من خلالها للتعريف بالكفاح المشروع والعادل للشعب الصحراوي وكسب المزيد من التأييد لصالح القضية الصحراوية العادلة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الجبهة المتحدة لمناهضة الإمبريالية والفاشية, هيئة نسائية دولية تعنى بمواضيع مختلفة عن واقع وحقوق النساء في العالم.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أوت 2023 19:19
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الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يحصل على العضوية في هيئة الجبهة المتحدة لمناهضة الإمبريالية والفاشية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 19:07     الفئـة : دولــي   شارك

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