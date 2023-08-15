لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية لإعادة الامور الى نصابها في النيجر

واشنطن - قال وزير الخارجية الامريكي, انتوني بلينكن, يوم الثلاثاء, "إنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية, لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر", و هذا مع استمرار ضغوط دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" على قادة التغيير غير الدستوري في نيامي.

و أضاف بلينكن في تصريحات صحفية: "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية, لتحقيق النتائج التي نريد, أي عودة النظام الدستوري", مردفا "أعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية, لتحقيق هذه النتيجة".

و يحتجز قادة التغيير غير الدستوري في النيجر, الرئيس الشرعي للبلاد, محمد بازوم, منذ نهاية يوليو الماضي. و أعرب مؤخرا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع لظروف الاحتجاز التعسفي لمحمد بازوم وحرمه و نجله.

يذكر أن عدة دول, من بينها الجزائر, ومنظمات دولية دعت إلى استعادة السلطة الدستورية في البلاد.