وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق قوات الإحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت جحور ومواقع تخندق قوات الإحتلال المغربي المتمركزة بقطاعي المحبس والفرسية، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 853 الصادر يوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة مواقع تخندق جنود الاحتلال بمنطقتي أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد, إلى جانب مقر قيادة الفيلق الـ 65 بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

و أضاف البيان العسكري أن تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية.

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها امس الاثنين مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة وبمناطق روس تركانت وروس لكطيكيرة.

و تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار,يضيف البيان.