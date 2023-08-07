تيمور الشرقية تؤيد بقوة تقرير مصير واستقلال الجمهورية الصحراوية

بير لحلو(مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد رئيس وزراء جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، السيد كاي رالا شانانا جوسماو، أن بلده مؤيد قوي وثابت لتقرير المصير والاستقلال للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

جاء ذلك في رسالة جوابية بعث بها السيد جوسماو الى الوزير الأول الصحراوي بشرايا حمودي بيون، أعرب فيها عن امتنانه لرسالة التهنئة التي وجهت له بمناسبة تعيينه وزيرا أولا جديدا لتيمور الشرقية.

وقال جوسماو، في رسالته التي نلقتها وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، "إن تيمور الشرقية مؤيد قوي وثابت لتقرير المصير والاستقلال للجمهورية الصحراوية" مضيفا بالقول "كان من دواعي سروري أن أتمكن من المشاركة كضيف شرف في الدورة 46 للمؤتمر الأوروبي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، في برلين في ديسمبر من العام الماضي والذي شكل منبرا قويا للنهوض بقضية الشعب الصحراوي".

وذكر السيد جوسماو، بأن بلاده، تيمور الشرقية، والجمهورية الصحراوية تتمتعان بعلاقة صداقة وتعاون، معربا عن تطلعه لتعزيز هذه الروابط في المستقبل".

تجدر الاشارة الى أن رئيس الوزراء كاي رالا شانانا جوسماو، هو الرئيس السابق لتيمور الشرقية ورمز تاريخي ووطني كبير لنضال تيمور الشرقية من أجل تقرير المصير والاستقلال.