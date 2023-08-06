وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

و جاء في البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس".
و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس وبمناطق أعكد أركان والعرية.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", حسب ذات المصدر.