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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 10:01     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي المتمركزة بقطاع المحبس، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية يوم السبت، في بيانها العسكري رقم 846.

و جاء في البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس".

و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس وبمناطق أعكد أركان والعرية.

و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 06 أوت 2023 11:01
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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 10:01     الفئـة : دولــي   شارك

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