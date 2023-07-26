الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي محمد, عن تنديده الشديد بما قال إنها "محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر", .
كما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) في بيان, ب"محاولة الانقلاب في النيجر", داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.
و أورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة, وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا, ومن دون شروط, عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".
و أضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة, والناس عموما".