الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

أديس أبابا - أدان الاتحاد الإفريقي "بشدة", اليوم الأربعاء, "محاولة الانقلاب" في النيجر, داعيا عناصر الحرس الرئاسي التي تحتجز الرئيس محمد بازوم للتوقف فورا عن هذا العمل.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي محمد, عن تنديده الشديد بما قال إنها "محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر", .

كما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) في بيان, ب"محاولة الانقلاب في النيجر", داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

و أورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة, وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا, ومن دون شروط, عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".

و أضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة, والناس عموما".