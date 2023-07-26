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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 09:22     الفئـة : دولــي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف ومركز، تخندقات جنود الإحتلال المغربي المتمركزة بقطاع حوزة، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 839 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أمس الثلاثاء.

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعات اوسرد والمحبس وحوزة وبمناطق اسطيلة ول بواكرين وأكراره الفرسيك وشمال احريشة ديرت وشمال اكليب ديرت.

و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 جويلية 2023 09:45
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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 09:22     الفئـة : دولــي   شارك

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