وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع حوزة

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.
و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعات اوسرد والمحبس وحوزة وبمناطق اسطيلة ول بواكرين وأكراره الفرسيك وشمال احريشة ديرت وشمال اكليب ديرت.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.