وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد المحبس وحوزة

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف ومركز، تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد، المحبس و حوزة، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 838 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أمس الاثنين.

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ومنطقتي أحريشت ديرت وشمال منطقة أكليب ديرت بقطاع حوزة".

و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة روس السبطي.