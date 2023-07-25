وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد المحبس وحوزة

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ومنطقتي أحريشت ديرت وشمال منطقة أكليب ديرت بقطاع حوزة".
و كانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة روس السبطي.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.