إسبانيا: رئيسة البرلمان الباسكي تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الصحراوية

مدريد - أكدت رئيسة البرلمان الباسكي، باكارتيكو تيخيريا، على الموقف الثابت من القضية الصحراوية، مجددة حرصها الدائم على مواصلة الدعم الإنساني والسياسي لكفاح الشعب الصحراوي العادل.

جاء ذلك خلال استقبالها برفقة أعضاء من البرلمان، وفدا من النساء الصحراويات المتواجد في زيارة عمل وتعاون إلى بلاد الباسك، حيث أكدت باكارتيكو تيخيريا على مرافقة الحكومة الباسكية للكفاح العادل والمشروع للشعب الصحراوي وحقه في الحرية والاستقلال.

من جهتها، أثنت وزيرة التعاون، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، فاطمة المهدي على أهمية هذا التعاون بين الطرفين، مشيدة بالمواقف الثابتة للبرلمان والحكومة والشعب الباسكي، الداعمة للشعب الصحراوي.

وكان رئيس الحكومة الباسكية، إينيغو أوركولو، قد جدد تأكيده الاربعاء الماضي على التزام حكومته بدعم الشعب الصحراوي لتمكينه من حقه في تقرير المصير، داعيا الى ضرورة تطبيق الشرعية الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع في الصحراء الغربية.