وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص), عن البيان " أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس".
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق, مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي امكالة والمحبس وبمناطق امكلي لبكر وفدرة اجديرية وسبخة تنوشاد و" تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات" على طول الجدار الرملي, يضيف ذات البيان.