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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 08:51     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, بأقصاف "عنيفة ومركزة" تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس, مخلفة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات", حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, أمس الاثنين, في بيانها العسكري رقم 831.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص), عن البيان " أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق, مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي امكالة والمحبس وبمناطق امكلي لبكر وفدرة اجديرية وسبخة تنوشاد و" تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات" على طول الجدار الرملي, يضيف ذات البيان.

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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 08:51     الفئـة : دولــي   شارك

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