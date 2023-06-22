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وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 21:18     الفئـة : دولــي
وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، السيد بدر بن حمد البوسعيدي, هنأه فيه على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، يضف البيان, "أعرب الوزير بدر بن حمد البوسعيدي عن تهانيه الحارة على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن، متمنيا لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية".

ومن جانبه، أعرب السيد عطاف, حسب ذات المصدر, "عن عميق شكره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من سلطنة عمان الشقيقة، مؤكدا على أولويات عهدة الجزائر بالمجلس، لاسيما من ناحية الدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب الاسهام في معالجة الأزمات التي تطال أقطارا عربية أخرى".

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وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 21:18     الفئـة : دولــي   شارك

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