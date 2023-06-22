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وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 21:16     الفئـة : دولــي
وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة, هنأه فيه على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن, وفق ما أفاد به بيان للوزارة .

وبهذه المناسبة، يضيف البيان, "نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باسمه وباسم كافة أفراد الأسرة الأميرية أطيب التحيات لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مهنئا الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ومتمنيا لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية. كما أعرب عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصة وأن الجزائر ستخلف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجلس الأمن إبتداء من الفاتح جانفي المقبل".

ومن جانبه، أعرب السيد عطاف, حسب ذات المصدر, عن "تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمنا استعداد الأشقاء الامارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين. كما أكد أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية."

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 21:26
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وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 21:16     الفئـة : دولــي   شارك

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