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لجنة حقوقية تدعو إلى التعبئة من أجل إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:51     الفئـة : دولــي

العيون المحتلة - دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) إلى ضرورة التعبئة و توحيد الجهود من أجل التسريع في إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, خاصة مع تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف قوات الاحتلال المغربي.

وفي هذا الإطار, اجتمعت اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, في دورتها العادية السادسة, تحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل الحرية لكافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, و إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية".

وناقشت اللجنة الحقوقية الصحراوية, خلال الاجتماع, "سبل و آليات دعم ومساندة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم, والمشاركة في مظاهرات تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و إنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".

وشددت في السياق على "ضرورة توسيع دائرة التضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, وضحايا الجرائم ضد المدنيين الصحراويين المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي, من خلال برمجة أنشطة ومبادرات نضالية تضامنية".

ودعا "كوديسا", الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر, للعمل على حماية المدنيين الصحراويين من مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي, بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير والحرية و الاستقلال, و وقف نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي المحتل.

كما دعا التجمع الحقوقي ذاته, المجتمع الدولي ل"تحمل مسؤولياته, وفقا للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة, لإنهاء استعمار الصحراء الغربية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وكذا ضمان حق اللاجئين الصحراويين في العودة إلى وطنهم".

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لجنة حقوقية تدعو إلى التعبئة من أجل إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:51     الفئـة : دولــي   شارك

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