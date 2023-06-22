السودان : تواصل الإشتباكات بين طرفي النزاع في العاصمة و بعض المناطق الأخرى

الخرطوم - يتواصل القتال بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية و بعض المناطق الأخرى وسط قصف مدفعي تارة و توجيه ضربات صاروخية تارة أخرى.

و أفادت مصادر اخبارية محلية, اليوم الخميس, بسماع دوي للقصف المدفعي يهز شارع الستين شرق الخرطوم اضافة الى ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة.

اما خارج العاصمة - تضيف المصادر الاخبارية - فقد شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور, ليل امس الأربعاء, "اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع", كما شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان قصفا مدفعيا.

و في خضم تواصل الاشتباكات الدامية والتي القت بظلالها على المدنيين العزل, وجّه الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, نداء عاجلا إلى الأطراف المتحاربة في السودان لوقف شامل للحرب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

و ناشد طه, اليوم, الأطراف المتحاربة جميعها في السودان "العمل على تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار, وجميع أعمال العنف والقتال بكل أشكالها, وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك, حقنا لدماء السودانيين, وللتخفيف من معاناتهم القاسية, ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها, وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في الأراضي السودانية جميعها".

و تدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 أبريل, أوقعت حتى الآن أكثر من ألفي قتيل بينما يرى خبراء ان الحصيلة اقل بكثير من الواقع.

اما عدد النازحين منذ بدأ الصراع فقد وصل الى مليونَي شخص وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين, كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة.

من جهتها اكدت منظمة الصحة العالمية, أمس, خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية, في مناطق القتال في السودان, من الخدمة بسبب تضررها جراء الاشتباكات, حيث أشار المدير العام للمنظمة, تيدروس أدهانوم غيبريسوس, إلى وقوع 46 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الاقتتال في الوقت الذي يحتاج فيه نحو 11 مليون شخص إلى مساعدة صحية, وسط مخاوف بشأن عدم السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

و كان المجتمع الدولي قد تعهّد خلال اجتماع عُقد في جنيف الاثنين الماضي بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات, وهو نصف ما تحتاج إليه المنظمات الإنسانية, وفقا لتقديراتها الميدانية.