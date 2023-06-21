وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي بقطاع /المحبس/, حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الصحراوية, اليوم الاربعاء, في بيانها العسكري رقم 821.

و جاء في البيان العسكري - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أنه "خلال اليوم الأربعاء, قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الاحتلال في منطقتي /أكرارة الفرسيك/ و /أميطير لمخينزة/ بقطاع /المحبس/".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربية بقطاع /المحبس/, و بمنطقة /سبخة تنوشاد/.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (الذل والعار).