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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 جوان 2023 19:52     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي بقطاع /المحبس/, حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الصحراوية, اليوم الاربعاء, في بيانها العسكري رقم 821.

و جاء في البيان العسكري - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أنه "خلال اليوم الأربعاء, قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الاحتلال في منطقتي /أكرارة الفرسيك/  و /أميطير لمخينزة/ بقطاع /المحبس/".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربية بقطاع /المحبس/,  و بمنطقة /سبخة تنوشاد/.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (الذل والعار).

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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 جوان 2023 19:52     الفئـة : دولــي   شارك

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