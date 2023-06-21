المغرب : محكمة النقض تؤجل النظر في قضايا ثلاثة صحفيين

الرباط - قررت محكمة النقض في المغرب, اليوم الاربعاء, تأجيل النظر في قضايا الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو إلى غاية 13 يوليو المقبل, من أجل "إعداد الدفاع والترافع".

وقال محمد الغلوسي, عضو هيئة دفاع عمر الراضي, إن "قضايا الصحفيين ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي, تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات وطي هذه الصفحة المؤلمة التي أضرت كثيرا بسمعة المغرب وأحدثت خدوشا وجروحا في الوجه الحقوقي للبلاد".

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في مارس 2022 ب6 سنوات سجنا نافذا في حق الصحفي عمر الراضي, بتهمتي "التجسس" و "الاغتصاب", الامر الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا.

بدوره, أدين سليمان الريسوني, المعروف بآرائه المنتقدة للنظام المغربي, ب5 سنوات سجنا نافذا, وزميله عماد استيتو بسنة سجنا نافذا, منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وتعتبر منظمات حقوقية مغربية ودولية إن هذه المحاكمات التي كانت في قضايا "مفبركة", شابتها انتهاكات عديدة, وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة بعدما تم تجاهل شهود الدفاع الرئيسيين, والأدلة.

وفي سياق المطالب الرامية الى الضغط من أجل اطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين, تعالت أصوات من داخل البرلمان لوقف الاحكام الجائرة في حقهم وكل أشكال المضايقات.

وفي هذا السياق, قالت نائب حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي", فاطمة التامني, أن "العديد من الصحفيين تم إسكات أقلامهم إما بالاعتقال, أو بالتهجير القسري", مطالبة -في جلسة علنية- بوقف استهداف حرية الرأي والتعبير.

ودعت التامني إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين, موضحة أن للمغرب حاليا "صورة قاتمة في مجال حرية الصحافة", ولم تكمل البرلمانية كلمتها التي لا تتجاوز الدقيقة حتى توقف صوت البث على المنصات الخاصة بالبرلمان.

وتعليقا على الموضوع, قالت "فيدرالية اليسار" إن إعطاء دقيقة واحدة لحزب يشكل المعارضة "الحقيقية" داخل قبة البرلمان للتعبير عن رأيه, "أمر غير مقبول ويدل على عدم احترام المعارضة".

و اعتبرت أن تحول الدقيقة إلى بعض الثواني فقط خاصة في موضوع متعلق بالصحافة وحرية الرأي والتعبير, من خلال تعطيل الصوت أثناء البث المباشر على المنصات الخاصة بالبرلمان, والموجهة للمواطنات والمواطنين, و إرجاعه مباشرة بعد انتهاء مداخلة فاطمة التامني, "أمر مدان ومرفوض".

وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر, والذي ترفضه تشكيلتها السياسية, سيسمح ب"إدخال مقتضيات تعمل على تكميم الأصوات الحرة والتضييق عليها, كما هو الحال بالنسبة لعمر الراضي وغيره من معتقلي الرأي".

و اعتبرت منيب أن المغرب "يعيش في حالة طوارئ مستمرة, وتتواصل معها سياسة تكميم الأصوات وضرب حرية الرأي والتعبير".

بدوره, جدد حزب النهج الديمقراطي مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و"الكف عن انتهاك حريات التفكير والتعبير والتنظيم".