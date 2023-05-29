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الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الكلتة والمحبس

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 21:20     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الكلتة والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - شنت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات الكلتة والمحبس, مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات, وفق ما جاء في البيان العسكري رقم 804 الصادر, اليوم الاثنين, عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت مقر قيادة فيلق قوات الاحتلال المغربي التاسع عشر بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة, فيما قصفت مفارز أخرى تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمس الاحد ضد مواقع قوات الاحتلال  المغربي بقطاعي الكلتة واوسرد وبمناطق الجبيلات البيظ وتاذرورت.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار( الجدار الرملي), وفق بيان الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي الكلتة والمحبس
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 21:20     الفئـة : دولــي   شارك

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