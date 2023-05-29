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الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بأبوجا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 15:23     الفئـة : دولــي
الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بأبوجا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب

أبوجا - يتواجد الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, منذ أمس الاحد بأبوجا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب, سيواجو بولا أحمد تينوبو, المقررة اليوم الاثنين, حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وتأتي مشاركة الرئيس إبراهيم غالي "ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين" و "تأكيدا لما يتمتعان به من انسجام في المواقف إزاء عديد الملفات المطروحة إفريقيا", تقول "واص".

وحضر السيد غالي مساء أمس الاحد مأدبة عشاء أقامها رئيس نيجيريا المنتهية ولايته, محمد بوخاري, على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد.

و ينتظر أن يؤدي سيواجو بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية اليوم الاثنين, بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من القارة الإفريقية وخارجها, منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الإثنين, 29 ماي 2023 15:56
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الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بأبوجا للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 15:23     الفئـة : دولــي   شارك

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