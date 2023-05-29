Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهيئة العليا للإنتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان في الإنتخابات الرئاسية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 09:26     الفئـة : دولــي
الهيئة العليا للإنتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان في الإنتخابات الرئاسية

أنقرة - أعلنت الهيئة العليا للإنتخابات في تركيا، عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية.

و أوضح أحمد ينار رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي امس الاحد، أنه بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.14 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 47.86 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

و أضاف أن معدل الصناديق التي تم فتحها بلغ 99.32 بالمئة داخل البلاد و88.14 بالمئة بالخارج، مشيرا إلى أن أردوغان حصل على 51.91 بالمئة من أصوات الناخبين داخل تركيا، بينما حصل أوغلو على 48.09 بالمئة، كما حصل أردوغان على 59.80 بالمئة من الأصوات بالخارج، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 40.20 بالمئة.

و كان الرئيس التركي أعلن فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية أمام حشد من أنصاره في إسطنبول في وقت سابق يوم امس، متوجها بالشكر إلى الشعب التركي الذي حمله المسؤولية لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد أظهرت النتائج الأولية تغلبه على منافسه كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح المعارضة وحصوله على أكثر من 52 بالمئة من أصوات الناخبين.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية جرت في الرابع عشر من مايو الجاري، لكنها لم تحسم مسألة الرئيس المقبل للبلاد، لعدم وصول أي من المرشحين إلى نسبة (50 بالمئة + واحد) المطلوبة للفوز مباشرة، الأمر الذي استلزم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك للمرة الأولى في تركيا منذ نحو مئة عام.

آخر تعديل على الإثنين, 29 ماي 2023 09:43
كلـمات مفتـاحيــة :
الهيئة العليا للإنتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان في الإنتخابات الرئاسية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 09:26     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.05.30

الندوة ال49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات: تقديم عديد المقترحات لتطوير التأمين الفلاحي

23.05.30

تكريم الطلبة الجزائريين المتوجين في مسابقة "هواوي" الدولية للتكنولوجيا

23.05.30

التصلب اللويحي المتعدد : دعوة إلى إعداد سجل وطني عن المرض

23.05.30

بلعابد يستعرض مع المديرة الإقليمية لليونيسيف سبل التعاون في مجال التربية

23.05.30

تهيئة المعالم التاريخية تعبير عن حرص الدولة للعناية بإرثها الثقافي والتاريخي

23.05.30

تأمينات : القانون الجديد سيسمح بالتكيف مع التغيرات المسجلة في القطاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.05.29

الفريق أول  السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

23.05.29

الجزائر تحتضن غدا الثلاثاء ملتقى دوليا حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام

23.05.29

لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية

23.05.29

رئيس المجلس الشعبي الوطني يشارك بأبوجا في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لنيجيريا

23.05.29

إسبانيا: هزيمة مدوية لحزب سانشيز في الانتخابات البلدية والجهوية و اعلان عن انتخابات مسبقة

23.05.29

جمارك : حركة جزئية للإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية