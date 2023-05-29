الهيئة العليا للإنتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان في الإنتخابات الرئاسية

و أوضح أحمد ينار رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي امس الاحد، أنه بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.14 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 47.86 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. و أضاف أن معدل الصناديق التي تم فتحها بلغ 99.32 بالمئة داخل البلاد و88.14 بالمئة بالخارج، مشيرا إلى أن أردوغان حصل على 51.91 بالمئة من أصوات الناخبين داخل تركيا، بينما حصل أوغلو على 48.09 بالمئة، كما حصل أردوغان على 59.80 بالمئة من الأصوات بالخارج، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 40.20 بالمئة.

و كان الرئيس التركي أعلن فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية أمام حشد من أنصاره في إسطنبول في وقت سابق يوم امس، متوجها بالشكر إلى الشعب التركي الذي حمله المسؤولية لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد أظهرت النتائج الأولية تغلبه على منافسه كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح المعارضة وحصوله على أكثر من 52 بالمئة من أصوات الناخبين.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية جرت في الرابع عشر من مايو الجاري، لكنها لم تحسم مسألة الرئيس المقبل للبلاد، لعدم وصول أي من المرشحين إلى نسبة (50 بالمئة + واحد) المطلوبة للفوز مباشرة، الأمر الذي استلزم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك للمرة الأولى في تركيا منذ نحو مئة عام.