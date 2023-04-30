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جيش التحرير الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 17:35     الفئـة : دولــي
جيش التحرير الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت قوات الاحتلال المغربي المتخندقة بقطاع حوزة، مخلفة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، حسب ما ذكر البيان العسكري رقم 779، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت بشكل عنيف ومركز تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي لكطيطيرة و روس ديرت بقطاع حوزة".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الجمعة على مواقع تمركز جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس، مستهدفة مناطق روس أربيب أعزيزة و روس فدرة المرس و روس السبطي و روس أودي أم أركبة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي)، يضيف ذات المصدر.

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جيش التحرير الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 17:35     الفئـة : دولــي   شارك

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