الحزب الشيوعي الكوبي يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الصحراوي و قضيته العادلة

و أعرب كارلوس مارسان خلال استقباله للسفير الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي, محمد ازروك, مرفوقا بالسفير الصحراوي بكوبا, عمر بولسان, بحضور أعضاء بارزين من الحزب الشيوعي في كوبا, عن مواصلة دعم بلاده للشعب الصحراوي في كافة المحافل الدولية من أجل نيل حقه المشروع في الحرية والاستقلال, وكذا عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية "الممتازة" بين كوبا و الجمهورية الصحراوية, حسب موقع الحزب.
و نقل الدبلوماسيان الصحراويان للمسؤولين الكوبيين, تهاني جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي بنجاح الانتخابات الاخيرة التي جرت على مستوى الجمعية الوطنية الكوبية, و أبرزا اعترافهما بالجهود "الجبارة" التي يبذلها الشعب الكوبي من أجل استمرار تطور بلده في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, رغم الوضعية "الصعبة" الناجمة عن الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة.
و كان نواب كوبيون قد جددوا دعمهم للمطالب المشروعة للشعبين الصحراوي والفلسطيني في الحرية والاستقلال من خلال لائحة تضامنية كانت قد أصدرتها لجنة العلاقات الدولية التابعة للمجلس الشعبي الكوبي.
و أعاد النواب التأكيد عن دعمهم لحل عادل ونهائي يقبله طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو), بما يضمن ممارسة الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير والعيش في سلام على أراضيه, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.