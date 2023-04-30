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الحزب الشيوعي الكوبي يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الصحراوي و قضيته العادلة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 13:21     الفئـة : دولــي

هافانا - جدد نائب رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، خوان كارلوس مارسان، التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، مثمنا العلاقات التي تربط بلاده بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و أعرب كارلوس مارسان خلال استقباله للسفير الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي, محمد ازروك, مرفوقا بالسفير الصحراوي بكوبا, عمر بولسان, بحضور أعضاء بارزين من الحزب الشيوعي في كوبا, عن مواصلة دعم بلاده للشعب الصحراوي في كافة المحافل الدولية من أجل نيل حقه المشروع في الحرية والاستقلال, وكذا عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية "الممتازة" بين كوبا و الجمهورية الصحراوية, حسب موقع الحزب.

و نقل الدبلوماسيان الصحراويان للمسؤولين الكوبيين, تهاني جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي بنجاح الانتخابات الاخيرة التي جرت على مستوى الجمعية الوطنية الكوبية, و أبرزا اعترافهما بالجهود "الجبارة" التي يبذلها الشعب الكوبي من أجل استمرار تطور بلده في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, رغم الوضعية "الصعبة" الناجمة عن الحصار المفروض من قبل الولايات المتحدة.

و كان نواب كوبيون قد جددوا دعمهم للمطالب المشروعة للشعبين الصحراوي والفلسطيني في الحرية والاستقلال من خلال لائحة تضامنية كانت قد أصدرتها لجنة العلاقات الدولية التابعة للمجلس الشعبي الكوبي.

و أعاد النواب التأكيد عن دعمهم لحل عادل ونهائي يقبله طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو), بما يضمن ممارسة الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير والعيش في سلام على أراضيه, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

آخر تعديل على الأحد, 30 أفريل 2023 13:52
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الحزب الشيوعي الكوبي يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الصحراوي و قضيته العادلة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 13:21     الفئـة : دولــي   شارك

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